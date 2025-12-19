«Главное, колено не беспокоит». Константин Тюкавин — о стыках после травмы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возвращении к играм после травмы. Тюкавин пропустил полгода после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Нападающий сыграл в сентябре впервые с марта.

— В первые игры, понятно, какая-то осторожность была. Потом уже всё как бы забылось. И иду сейчас в стыки нормально. Даже получал по ногам не раз.

— Честно, сердце ёкает теперь, когда ты падаешь.

— Многие, многие мне так сказали. Друзья сразу после игры написали. Я говорю: «Да всё нормально. Главное, колено не беспокоит», — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе клуба.