Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин объяснил, почему выбрал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ

Комментарии

Бывший российский полузащитник Андрей Аршавин рассказал, почему выбрал возглавляющего «Зенит» Сергея Семака лучшим тренером Мир РПЛ по итогам ноября и декабря. Лучшим же признали главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Кроме осечки с «Крыльями», во всех остальных матчах «Зенит» набрал максимум очков. Обыграл «Динамо», «Локомотив», в отличие от прошлого года, сумел взять очки, так скажем, у аутсайдеров. Всего одно очко отставания от «Краснодара». Поэтому думаю, Семак проявил себя лучше всех», — приводит слова Аршавина официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Комментарии
