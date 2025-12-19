Скидки
«Соперничество между собой». Тюкавин — о конкуренции в атаке «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о конкуренции в линии атаки команды.

— В линии атаки сейчас здоровая конкуренция. Вообще сыгранность появляется?
— Соперничество между собой: кто сильнее на данный момент, тот и играет. Пока связки нет, мы не так много игр сыграли вместе. Надеюсь, сборы пройдём — сыграемся, — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Тюкавин провёл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету пять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

