Набабкин ответил, способен ли ЦСКА с Челестини стать чемпионом РПЛ в этом сезоне

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин оценил турнирные перспективы армейцев под руководством Фабио Челестини.

– Что можете сказать о работе Фабио Челестини в ЦСКА?

– Фабио Челестини – хороший и грамотный специалист. При нём команда показывает неплохую игру и идёт в лидерах.

– На ваш взгляд, Фабио способен привести ЦСКА к долгожданному чемпионству?

– Конечно, да, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.