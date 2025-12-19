Скидки
Главная Футбол Новости

Набабкин ответил, способен ли ЦСКА с Челестини стать чемпионом РПЛ в этом сезоне

Комментарии

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин оценил турнирные перспективы армейцев под руководством Фабио Челестини.

– Что можете сказать о работе Фабио Челестини в ЦСКА?
– Фабио Челестини – хороший и грамотный специалист. При нём команда показывает неплохую игру и идёт в лидерах.

– На ваш взгляд, Фабио способен привести ЦСКА к долгожданному чемпионству?
– Конечно, да, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

