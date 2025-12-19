Аренда Клаудио Эчеверри в «Байере» может закончиться досрочно

Полузащитник «Байера» Клаудио Эчеверри может покинуть клуб в ближайшее время, высока вероятность досрочного расторжения его аренды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в социальной сети X.

Контракт 19-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2028 года. С августа 2025 года он играет за немецкий клуб на правах аренды, рассчитанной на год. На данный момент полузащитник отыграл за «Байер» всего 270 минут в шести матчах немецкой Бундеслиги, отдав одну результативную передачу.

Переговоры с рядом заинтересованных в игроке клубов продолжаются. Решение может быть принято в эти выходные.