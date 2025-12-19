Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аренда Клаудио Эчеверри в «Байере» может закончиться досрочно

Аренда Клаудио Эчеверри в «Байере» может закончиться досрочно
Комментарии

Полузащитник «Байера» Клаудио Эчеверри может покинуть клуб в ближайшее время, высока вероятность досрочного расторжения его аренды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в социальной сети X.

Контракт 19-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2028 года. С августа 2025 года он играет за немецкий клуб на правах аренды, рассчитанной на год. На данный момент полузащитник отыграл за «Байер» всего 270 минут в шести матчах немецкой Бундеслиги, отдав одну результативную передачу.

Переговоры с рядом заинтересованных в игроке клубов продолжаются. Решение может быть принято в эти выходные.

Материалы по теме
«Байер» победил «Кёльн» в 14-м туре Бундеслиги
Кейн высказался о возможности побить рекорд результативности Левандовского в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android