«Мы более организованные». Черчесов сравнил сборные России на Евро-2008 и ЧМ-2018

«Мы более организованные». Черчесов сравнил сборные России на Евро-2008 и ЧМ-2018
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов сравнил сборные России, выступавшие на Евро-2008 и ЧМ-2018. На чемпионате Европы — 2008 российская команда под руководством Гуса Хиддинка стала бронзовым призёром, на чемпионате мира — 2018 с Черчесовым добралась до стадии 1/4 финала.

«Мы более дисциплинированные, более целеустремлённые, более организованные, а та [команда], по-моему, была немного талантливее. Я бы так сказал. Могу ошибаться, пускай на меня не обижаются, но это же не значит, что мы хуже, а они лучше.

Ну, кстати, Гуса [Хиддинка] я пригласил на чемпионате мира, он приезжал к нам на базу, мы поужинали. Как раз перед [матчем с] испанцами. И вот он при ребятах: «Ну как ты, Стани, завтра играть будешь?» Я ему: «Стоп-стоп, ты уже сыграл два раза. Мы играть не будем. Играл ты, нам не надо. Играть мы не будем, мы будем на поле, но заниматься другим делом», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Комментарии
