Экс-защитник ЦСКА Набабкин оценил перспективы Кисляка и Глебова уехать в Европу

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин оценил игровой уровень и потенциал молодых звёзд армейской команды — Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. Он считает, что у упомянутых футболистов есть будущее в Европе.

– Вы тоже немного поиграли с Кисляком и Глебовым в ЦСКА. Как бы охарактеризовали парней?

– Трудолюбивые, способные, боевые. Профессионально относятся к делу.

– Видите их в будущем в европейских топ-клубах?

– Думаю, да. Если будут расти, продолжать хорошо играть и тренироваться, перед ними откроется возможность уехать в Европу, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.