«Споры с судьями, что я не особо люблю». Константин Тюкавин — о роли капитана

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о роли капитана в команде.

— Ты был капитаном в одном из матчей. Как тебе такая роль?

— Особо ничего не меняется. Больше ответственность. Споры с судьями, что я не особо люблю делать. Фоточка с вымпелом на память. Если было бы две повязки, одна была бы у меня, вторая — у Кудры [Кудравца], так что нормально (смеётся). Капитан у нас на замене сегодня, да? (смеётся), — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Тюкавин провёл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету пять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.