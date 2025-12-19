«Наполи» опубликовал заявление с осуждением поведения тренера «Милана» Аллегри

«Наполи» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил недовольство поведением главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри на матче 1/2 финала Суперкубка Италии. «Наполи» одержал победу со счётом 2:0.

«Футбольный клуб «Наполи» решительно осуждает поведение тренера «Милана» Массимилиано Аллегри, который во время полуфинала Суперкубка Италии в присутствии зрителей у поля и в прямом эфире телевидения неоднократно и грубо оскорблял Габриэле Ориали, используя нецензурную лексику. Мы надеемся, что это совершенно неконтролируемое нападение не останется незамеченным, тем более что при участии 33 камер в трансляции матча невозможно не стать свидетелем произошедшего», — написано в заявлении клуба.