Главная Футбол Новости

«Наполи» опубликовал заявление с осуждением поведения тренера «Милана» Аллегри

«Наполи» опубликовал заявление с осуждением поведения тренера «Милана» Аллегри
Комментарии

«Наполи» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил недовольство поведением главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри на матче 1/2 финала Суперкубка Италии. «Наполи» одержал победу со счётом 2:0.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Нерес – 39'     2:0 Хойлунд – 63'    

«Футбольный клуб «Наполи» решительно осуждает поведение тренера «Милана» Массимилиано Аллегри, который во время полуфинала Суперкубка Италии в присутствии зрителей у поля и в прямом эфире телевидения неоднократно и грубо оскорблял Габриэле Ориали, используя нецензурную лексику. Мы надеемся, что это совершенно неконтролируемое нападение не останется незамеченным, тем более что при участии 33 камер в трансляции матча невозможно не стать свидетелем произошедшего», — написано в заявлении клуба.

