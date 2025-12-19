Шнякин: Сперцян — лучший футболист лучшей команды России

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин объяснил, почему выбрал капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в голосовании за лучшего игрока Мир РПЛ по итогам ноября и декабря 2025 года.

«Лучший игрок лучшей команды страны в этом сезоне вышел на другой уровень: Сперцян обрёл пугающую для соперников стабильность. Вот и в ноябре-декабре он сделал свои 3+2, угрожал каждым стандартом, бил-творил-возил и здорово работал без мяча, ведь в соперниках у «Краснодара» были «Спартак», «Балтика», «Локо» и ЦСКА», — цитирует Шнякина сайт РПЛ.

Сперцян в этом сезоне провёл 25 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского хавбека в € 25 млн.