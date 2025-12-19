«Он не может больше носить эту футболку». Экс-игрок «Фламенго» Бето — о Педро Абреу
Нападающий «Фламенго» Педро Абреу подвергся критике со стороны экс-игрока клуба Бето после финала Межконтинентального кубка. В нём команда проиграла «ПСЖ» со счётом 1:1 (1:2 пен.).
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Мой «Фламенго», поздравляю с прекрасным сезоном, я всегда буду с тобой. И всё же, извини, но Педро больше не может носить эту футболку. Парень вышел на поле, чтобы покрасоваться, а не бороться за титул. Независимо от того, промахнулись ли другие с пенальти, его игра показывает, что он больше не достоин носить эту футболку. Простите, но я должен был это сказать. Я люблю тебя, «Фламенго», – приводит слова Бето Mundo Bola.
Сам Бето играл за клуб с 1998 по 2002 год. За этот период он сыграл в 177 матчах, забил 32 гола и выиграл пять титулов.
