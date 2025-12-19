Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов рассказал, какой игрок необходим «Спартаку»

Александр Бубнов рассказал, какой игрок необходим «Спартаку»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московскому «Спартаку» необходим высококвалифицированный опорный полузащитник. В качестве примера эксперт привёл Дугласа Аугусто из «Краснодара».

— Барко неправильно используют. Он очень низко опускается, потому что там нету… Вот если бы там ещё был опорный полузащитник уровня Барко… По объёму, проценту брака, техническому оснащению, как у этого, в «Краснодаре»… Аугусто. Вот такого Аугусто сейчас в «Спартачок», и они бы с такими флангами… И Даку, не Кордобу даже, Даку. И всё, они были бы в тройке и боролись за чемпионство.

— Умяров намного слабее Аугусто?
— Да. Конечно. Даже несравнимые величины, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде
Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranym6Fi4J
Материалы по теме
«Чего он там забыл?» Бубнов — о возможном назначении Черчесова в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android