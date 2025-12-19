Жена Тюкавина ответила, справляется ли Константин с ролью отца

Алёна Тюкавина, жена нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, охарактеризовала футболиста как отца.

— Справляется с ролью отца?

— Он хороший отец на самом деле. Он отец, вот с которым поиграть. Приходит и играет, играет, играет с ней постоянно. У нас есть такой мяч, там фотографии Костины нарисованы. Она его постоянно таскает и говорит: «Папа, папа, папа». А ещё пирамидку собирают.

Памперс только два раза менял. За всю карьеру отцовскую два раза менял памперс (улыбается). Даже сам меня иногда просит: «Алён, куда-то уезжай, я хочу с Теоной сам посидеть», — сказала Тюкавина в интервью клубной пресс-службе.