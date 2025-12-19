Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Тюкавина ответила, справляется ли Константин с ролью отца

Жена Тюкавина ответила, справляется ли Константин с ролью отца
Комментарии

Алёна Тюкавина, жена нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, охарактеризовала футболиста как отца.

— Справляется с ролью отца?
— Он хороший отец на самом деле. Он отец, вот с которым поиграть. Приходит и играет, играет, играет с ней постоянно. У нас есть такой мяч, там фотографии Костины нарисованы. Она его постоянно таскает и говорит: «Папа, папа, папа». А ещё пирамидку собирают.

Памперс только два раза менял. За всю карьеру отцовскую два раза менял памперс (улыбается). Даже сам меня иногда просит: «Алён, куда-то уезжай, я хочу с Теоной сам посидеть», — сказала Тюкавина в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
«Технику не пропьёшь». Константин Тюкавин — о возвращении на поле после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android