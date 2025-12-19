Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он часто накручивает». Жена Тюкавина — об изменениях в настроении Константина

«Он часто накручивает». Жена Тюкавина — об изменениях в настроении Константина
Комментарии

Алёна Тюкавина, жена нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказала о временных переменах в настроении футболиста.

«Есть какие-то дни в месяце, когда у Кости будет плохое настроение. С ним лучше вообще не разговаривать, не трогать, не подходить, ничего не спрашивать, потому что это токсик максимальный в эти дни.

Он ещё часто накручивает. Если там у него сопли, например, он говорит: «Всё, у меня ангина, я буду болеть». Если температура 37°C, это всё — неходячий человек», — сказала Тюкавина в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Тюкавин провёл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету пять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Жена Тюкавина ответила, справляется ли Константин с ролью отца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android