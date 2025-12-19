«Он часто накручивает». Жена Тюкавина — об изменениях в настроении Константина

Алёна Тюкавина, жена нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказала о временных переменах в настроении футболиста.

«Есть какие-то дни в месяце, когда у Кости будет плохое настроение. С ним лучше вообще не разговаривать, не трогать, не подходить, ничего не спрашивать, потому что это токсик максимальный в эти дни.

Он ещё часто накручивает. Если там у него сопли, например, он говорит: «Всё, у меня ангина, я буду болеть». Если температура 37°C, это всё — неходячий человек», — сказала Тюкавина в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Тюкавин провёл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету пять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.