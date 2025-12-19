Скидки
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Евгений Бушманов рассказал, какие команды удивили в первой части сезона РПЛ

Евгений Бушманов рассказал, какие команды удивили в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Российский тренер Евгений Бушманов назвал команды, которые удивили в первой части сезона-2025/2026 чемпионата России.

«Первая часть чемпионата получилась интересной. Упорная борьба, несколько команд продолжают бороться за призовые места. Уровень футбола неплохой во многих матчах. Удивили ЦСКА и «Балтика». У армейцев произошла неожиданная смена тренера, уходили ведущие игроки. Времени на подготовку было мало, но получилось всё интересно и зрелищно в плане игры и результата. «Балтика» вышла из Первой лиги и показывает качественный футбол. Команда неуступчивая, никто такого не ожидал. Надо похвалить тренерский штаб и игроков», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
