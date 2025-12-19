Кирилл Набабкин рассказал, как стал тренером юношеской сборной России

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, как вошёл в тренерский штаб юношеской сборной России по футболу.

– Мне позвонил Андрей Евгеньевич Аксёнов, старший тренер юношеской сборной, и пригласил в тренерский штаб помощником. Я подумал и согласился, поехал на сборы.

– Для вас это разовая история или планируете продолжать работу со сборной?

– Нет, не разовая, планирую и дальше работать с юношеской сборной, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Набабкину 39 лет, он выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб.