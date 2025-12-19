Скидки
Футбол

«Динамо» Батуми выставили на продажу за 30 рублей

Грузинский футбольный клуб «Динамо» Батуми выставили на продажу за символическую сумму в 1 лари (эквивалентно 30 рублям. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает телеграм-канал «MY BATUMI | Новости».

По данным источника, находящийся под управлением государства клуб действительно могут продать за такие деньги, но только в том случае, если потенциальный покупатель согласится инвестировать в «Динамо» 30 млн лари (889 млн рублей).

«Динамо» Батуми — двукратный чемпион Грузии, пятикратный серебряный призёр. В сезоне-1997/1998 бело-голубые также выиграли Кубок страны. Кроме того, «Динамо» два раза выигрывало Суперкубок Грузии.

