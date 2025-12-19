Скидки
Экс-игрок «Спартака» Бушманов: общая нервозность помешала команде в первой части

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил выступления красно-белых в первой части текущего сезона Мир РПЛ. На зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Первая часть чемпионата у «Спартака» была нервозной. Это повлияло на результат. Если брать остальные слагаемые результата, то всё нормально. У них хороший состав, есть скамейка. Вроде есть всё для более высокого результата. Но общая нервозность помешала команде в первой части. Ну и ещё один фактор — перестройка обороны. Поменяли защитников, а это тоже важно. Стабильность линии обороны важна. Когда идёт перестройка по ходу сезона, это сказывается. Теряются незапланированные очки», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

