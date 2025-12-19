Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это на 100% спекуляции». Мареска — о том, что он может возглавить «Манчестер Сити»

«Это на 100% спекуляции». Мареска — о том, что он может возглавить «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о слухах о том, что он может возглавить «Манчестер Сити» в случае возможного ухода Хосепа Гвардиолы из клуба.

«Меня это не касается, потому что я знаю, что это на 100% спекуляции. У меня нет времени на такие вещи. У меня здесь контракт, вероятно, до 2029 года. Я сосредоточен на этом клубе и горжусь тем, что нахожусь здесь.

Неделю назад в Италии было то же самое с «Ювентусом». Я не обращаю на это внимания. Важно понимать, почему появились эти новости, но это всего лишь спекуляции», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Материалы по теме
Мареска может возглавить «Ман Сити» в случае ухода Гвардиолы летом — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android