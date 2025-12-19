«Это на 100% спекуляции». Мареска — о том, что он может возглавить «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о слухах о том, что он может возглавить «Манчестер Сити» в случае возможного ухода Хосепа Гвардиолы из клуба.

«Меня это не касается, потому что я знаю, что это на 100% спекуляции. У меня нет времени на такие вещи. У меня здесь контракт, вероятно, до 2029 года. Я сосредоточен на этом клубе и горжусь тем, что нахожусь здесь.

Неделю назад в Италии было то же самое с «Ювентусом». Я не обращаю на это внимания. Важно понимать, почему появились эти новости, но это всего лишь спекуляции», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.