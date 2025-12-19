Скидки
Главная Футбол Новости

Евгений Бушманов оценил игру «Локомотива» в первой части сезона РПЛ

Евгений Бушманов оценил игру «Локомотива» в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре московского «Локомотива» в первой части сезона-2025/2026.

«Локомотив» показывает хороший футбол. В прошлом сезоне команда тоже неплохо начала, но на дистанции не хватило. Сейчас выглядит более стабильно. Игра и состав команды выглядят зрело и сбалансированно. У команды минимальное количество легионеров. Россияне достаточно хорошего уровня. Есть замена тем, кто выходит в старте. Ребята могут выйти и помочь добиться результата. В этом плане «Локомотив» добавил — скамейка стала качественнее», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

