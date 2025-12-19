Набабкин назвал лучшего футболиста ЦСКА, с которым ему довелось играть

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин назвал лучшего одноклубника за время выступлений в армейской команде. Он выделил полузащитника Алана Дзагоева.

– Кого назовёте лучшим партнёром по команде?

– Конечно, Аланчик Дзага! Профессионал в плане футбола, харизматичный, ответственный, топовый игрок! С ним было очень легко находить футбольный язык на поле. И за его пределами тоже с ним было легко, комфортно и приятно общаться. Было и есть сейчас (смеётся), – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Набабкину 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб.