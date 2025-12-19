«После сауны». 40-летний Роналду показал актуальную физическую форму

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой можно оценить его актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

«После сауны», — подписал фотографию Роналду в социальной сети Х.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 40-летний Криштиану Роналду провёл девять матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на счету нападающего две игры, один гол и одна результативная передача в Суперкубке Саудовской Аравии. За сборную Португалии Роналду провёл пять матчей в европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в которых забил пять голов.