Главная Футбол Новости

Владислав Радимов назвал главную заслугу Мурада Мусаева в успехах «Краснодара»

Владислав Радимов назвал главную заслугу Мурада Мусаева в успехах «Краснодара»
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов назвал главную заслугу возглавляющего «Краснодар» Мурада Мусаева в успехах «быков». Мусаева признали лучшим тренером Мир РПЛ по итогам ноября и декабря.

«Тяжёлая гонка, команды постоянно меняют друг друга на первом месте, но он поддерживает «Краснодар» на том же уровне, что и в прошлом сезоне, когда стали чемпионами. То, что они уходят на перерыв на первом месте – заслуга Мусаева в первую очередь: он объединил всех игроков, стабилен состав, они никуда не шарахаются.

Мне кажется, для них очень обидно, что первая часть чемпионата закончилась, потому что они набрали фантастическую физическую форму, и, если бы сейчас сезон продолжался, «Краснодар» был бы неудержим», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

Комментарии
