Кирилл Набабкин: с Цауней постоянно общаемся, он всегда следит за ЦСКА

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, с кем из бывших одноклубников общается по сей день.

– Поддерживаете связь с бывшими одноклубниками?

– Да, конечно. Чаще всего общаюсь с Аланом Дзагоевым и с Жорой Щенниковым.

– А с Цауней не оборвался контакт из‑за известных политических событий?

– Нет, конечно. Буквально на днях с ним переписывались. Постоянно общаемся, поддерживаем дружеские отношения, всегда на связи.

– Следит он за нынешним ЦСКА?

– Постоянно следит. Обсуждаем, как играет команда и идёт в турнирной таблице РПЛ, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.