Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Набабкин: с Цауней постоянно общаемся, он всегда следит за ЦСКА

Кирилл Набабкин: с Цауней постоянно общаемся, он всегда следит за ЦСКА
Комментарии

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, с кем из бывших одноклубников общается по сей день.

– Поддерживаете связь с бывшими одноклубниками?
– Да, конечно. Чаще всего общаюсь с Аланом Дзагоевым и с Жорой Щенниковым.

– А с Цауней не оборвался контакт из‑за известных политических событий?
– Нет, конечно. Буквально на днях с ним переписывались. Постоянно общаемся, поддерживаем дружеские отношения, всегда на связи.

– Следит он за нынешним ЦСКА?
– Постоянно следит. Обсуждаем, как играет команда и идёт в турнирной таблице РПЛ, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Я требовательный тренер!» Где сейчас легенда ЦСКА Кирилл Набабкин
Эксклюзив
«Я требовательный тренер!» Где сейчас легенда ЦСКА Кирилл Набабкин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android