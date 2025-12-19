Кирилл Набабкин: с Цауней постоянно общаемся, он всегда следит за ЦСКА

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, с кем из бывших одноклубников общается по сей день.
– Поддерживаете связь с бывшими одноклубниками?
– Да, конечно. Чаще всего общаюсь с Аланом Дзагоевым и с Жорой Щенниковым.
– А с Цауней не оборвался контакт из‑за известных политических событий?
– Нет, конечно. Буквально на днях с ним переписывались. Постоянно общаемся, поддерживаем дружеские отношения, всегда на связи.
– Следит он за нынешним ЦСКА?
– Постоянно следит. Обсуждаем, как играет команда и идёт в турнирной таблице РПЛ, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.