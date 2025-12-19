Бушманов: проблема «Динамо» в ожидании — от прихода Карпина оно было большим

Российский экс-футболист Евгений Бушманов высказался о выступлении «Динамо» в первой части сезона Мир РПЛ. Команд ушла на зимний перерыв на 10-м месте в таблице.

«Со знаком минус удивило «Динамо». Наверное, проблема в ожидании — от прихода Карпина оно было большим. Думали, что команда заиграет. Внутри клуба, вокруг начали говорить, что «Динамо» — главный фаворит чемпионата. Неправильным было решение руководства клуба. Зачем оно согласилось на совмещение постов. Мне это не очень понятно. Совмещать работу в сборной и «Динамо», где высокие ожидания. Как оказалось, это очень сложно. В итоге в сборной стало немного хуже, в клубе не получилось. Это было предсказуемо», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.