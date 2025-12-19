Скидки
Александр Бубнов: Радимов — это 10% Батракова с Кисляком, он вообще никакой был

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на резонансное высказывание экс главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, что Владислав Радимов был намного сильнее хавбеков «Локомотива» и ЦСКА соответственно Алексея Батракова и Матвея Кисляка.

— Как сказал Слуцкий, они уступают по уровню Радимову.
— Ой. Сейчас… Он когда это сказал, я подумал, может, ошибся, может быть, в каком-то состоянии был. Слуцкий вроде не пьёт. Но такое залепить, что Батраков и Кисляк — это даже не 10% Радимова. Когда Влад начинал карьеру, я его не видел, я во Франции был. Но когда приехал, я видел, как он играл, будучи футболистом зрелым. А недавно посмотрел, когда он только начинал, но уже был игроком стартового состава ЦСКА.

Они со «Спартаком» играли. Мне там [говорили]: «Радимов, Радимов, Радимов». Какой там Радимов с Батраковым? Это Радимов — 10% Батракова с Кисляком. Вообще никакой был! Никакой, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
