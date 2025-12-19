Евгений Бушманов: у «Локо» есть время подготовиться к весне, чтобы выступить качественнее

Бывший российский футболист Евгений Бушманов считает, что у «Локомотива» есть все возможности для того, чтобы качественно подготовиться к возобновлению сезона Мир РПЛ.

«Идут разговоры по Баринову. Это важный игрок для «Локомотива». С одной стороны, у команды много качественных футболистов в центре поля. Возможно, его уход не скажется. Взяли Лукаса Веру. С другой стороны, хотелось бы ещё игроков в оборону. В остальном команда сбалансирована. Есть время подготовиться к весенней части, чтобы выступить качественнее, чем в том году. Предпосылки для этого есть», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.