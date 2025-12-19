Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Бушманов: у «Локо» есть время подготовиться к весне, чтобы выступить качественнее

Евгений Бушманов: у «Локо» есть время подготовиться к весне, чтобы выступить качественнее
Комментарии

Бывший российский футболист Евгений Бушманов считает, что у «Локомотива» есть все возможности для того, чтобы качественно подготовиться к возобновлению сезона Мир РПЛ.

«Идут разговоры по Баринову. Это важный игрок для «Локомотива». С одной стороны, у команды много качественных футболистов в центре поля. Возможно, его уход не скажется. Взяли Лукаса Веру. С другой стороны, хотелось бы ещё игроков в оборону. В остальном команда сбалансирована. Есть время подготовиться к весенней части, чтобы выступить качественнее, чем в том году. Предпосылки для этого есть», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Бушманов: общая нервозность помешала команде в первой части
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android