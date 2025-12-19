Скидки
Экс-игрок ЦСКА Набабкин выделил трёх европейских звёзд, против которых играл

Комментарии

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о самых сложных соперниках из европейских команд.

– Против кого из европейских звёзд тяжелее всего было играть?
– Было много достойных соперников и игроков. Первый, кто приходит в голову – это Рибери. Он играл двумя ногами, имел очень хороший дриблинг, расшатывал из стороны в сторону. Никогда не знаешь, в какую сторону прокинет мяч, поэтому было очень тяжело действовать против него в отборе.

– Кто-то ещё удивлял своей игрой?
– Винисиус, когда мы играли с «Реалом», и Агуэро из «Манчестер Сити». Винисиус уже тогда был топ-футболистом. У Агуэро было чувство открывания, приёма мяча, резкость. Плюс Агуэро небольшого роста – очень тяжело к нему подобраться, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

