Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: Батраков сильнее Головина по всем параметрам

Александр Бубнов: Батраков сильнее Головина по всем параметрам
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове и заявил, что хавбек железнодорожников сильнее футболиста «Монако» Александра Головина.

— Я сомневаюсь, что Кисляк и Батраков заиграют хоть где-нибудь, кроме Российской Премьер-Лиги. Сильно сомневаюсь.
— Короче говоря, сейчас за Кисляка с Батраковым могут такие деньги дать, что «Локомотив» и ЦСКА их просто не удержат. Вот и всё.

— Кто может дать? «Пари Сен-Жермен?»
— А чего?

— Ну там Витинья. Кто ещё в центре играет? Жоау Невеш, Фабиан Руис. Куда там, какой Кисляк и Батраков?
— Да? Подожди. Батраков сильнее Головина?

— Ммм… Не уверен.
— А я уверен. А «Монако» там «ПСЖ» иногда обыгрывает, что-то цепляет. Батраков сильнее Головина. По каким параметрам? По всем, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов рассказал, какой игрок необходим «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android