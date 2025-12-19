Александр Бубнов: Батраков сильнее Головина по всем параметрам

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове и заявил, что хавбек железнодорожников сильнее футболиста «Монако» Александра Головина.
— Я сомневаюсь, что Кисляк и Батраков заиграют хоть где-нибудь, кроме Российской Премьер-Лиги. Сильно сомневаюсь.
— Короче говоря, сейчас за Кисляка с Батраковым могут такие деньги дать, что «Локомотив» и ЦСКА их просто не удержат. Вот и всё.
— Кто может дать? «Пари Сен-Жермен?»
— А чего?
— Ну там Витинья. Кто ещё в центре играет? Жоау Невеш, Фабиан Руис. Куда там, какой Кисляк и Батраков?
— Да? Подожди. Батраков сильнее Головина?
— Ммм… Не уверен.
— А я уверен. А «Монако» там «ПСЖ» иногда обыгрывает, что-то цепляет. Батраков сильнее Головина. По каким параметрам? По всем, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».