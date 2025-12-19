Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Набабкин назвал самых принципиальных соперников ЦСКА в РПЛ и еврокубках

Набабкин назвал самых принципиальных соперников ЦСКА в РПЛ и еврокубках
Комментарии

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин выделил самых принципиальных соперников для армейской команды.

– «Спартак» с давних времён является принципиальным соперником для ЦСКА. С кем ещё были ожесточённые зарубы?
– С «Зенитом». С Питером мы боролись за самые высокие места — конечно, это были принципиальные матчи.

– А в Европе на кого был особенный настрой?
– На «Манчестер Сити», тот же «Реал» Мадрид. Когда выходишь против таких грандов, всегда хочется хорошо выглядеть и добиться положительного результата. Соперничая с такими командами, ты лучше понимаешь свой уровень и уровень своей команды, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Я требовательный тренер!» Где сейчас легенда ЦСКА Кирилл Набабкин
Эксклюзив
«Я требовательный тренер!» Где сейчас легенда ЦСКА Кирилл Набабкин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android