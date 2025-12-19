Набабкин назвал самых принципиальных соперников ЦСКА в РПЛ и еврокубках

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин выделил самых принципиальных соперников для армейской команды.

– «Спартак» с давних времён является принципиальным соперником для ЦСКА. С кем ещё были ожесточённые зарубы?

– С «Зенитом». С Питером мы боролись за самые высокие места — конечно, это были принципиальные матчи.

– А в Европе на кого был особенный настрой?

– На «Манчестер Сити», тот же «Реал» Мадрид. Когда выходишь против таких грандов, всегда хочется хорошо выглядеть и добиться положительного результата. Соперничая с такими командами, ты лучше понимаешь свой уровень и уровень своей команды, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.