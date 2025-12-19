Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журавель объяснил, почему считает Сперцяна лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Журавель объяснил, почему считает Сперцяна лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Комментарии

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель объяснил, почему выбрал капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в голосовании за лучшего игрока Мир РПЛ по итогам ноября и декабря 2025 года.

«Его превосходство подтверждается и статистикой, и визуальными ощущениями. Влияние на игру со стороны Сперцяна огромно, его команда лидирует, он её лидер. И что важно: казалось, будет сложно прогрессировать после прошлого сезона, но Сперцян показывает, что у него ещё есть простор для прогресса, и в этой части сезона он это показал. Сперцян действительно стал лучше держать борьбу, стал ещё больше влиять на игру команды. Во многом креатив «Краснодара» – это Сперцян, а в этих месяцах, исходя из цифр, тем более», — цитирует Журавеля официальный сайт РПЛ.

Материалы по теме
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
Истории
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android