Журавель объяснил, почему считает Сперцяна лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель объяснил, почему выбрал капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в голосовании за лучшего игрока Мир РПЛ по итогам ноября и декабря 2025 года.

«Его превосходство подтверждается и статистикой, и визуальными ощущениями. Влияние на игру со стороны Сперцяна огромно, его команда лидирует, он её лидер. И что важно: казалось, будет сложно прогрессировать после прошлого сезона, но Сперцян показывает, что у него ещё есть простор для прогресса, и в этой части сезона он это показал. Сперцян действительно стал лучше держать борьбу, стал ещё больше влиять на игру команды. Во многом креатив «Краснодара» – это Сперцян, а в этих месяцах, исходя из цифр, тем более», — цитирует Журавеля официальный сайт РПЛ.