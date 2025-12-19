Корнаухов обозначил сильные качества Сперцяна

Российский экс-футболист Олег Корнаухов объяснил, почему выбрал капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в голосовании за лучшего игрока Мир РПЛ по итогам ноября и декабря 2025 года.

«То, что сейчас показал «Краснодар» – очень стабильную, хорошую, классную игру – это во многом благодаря Сперцяну, который разгоняет атаки, отдаёт голевые передачи, завершает. Он ведёт всю игру «Краснодара» в атаке, здорово исполняет стандартные положения. Его открывания между линиями, быстрые приёмы мяча, быстрая работа с мячом, очень хорошая техника, набранная в последние месяцы физическая форма – «Краснодар» претендует на чемпионство благодаря таким футболистам, как Сперцян», — цитирует Корнаухова сайт РПЛ.