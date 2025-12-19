Кирилл Набабкин назвал самый запоминающийся гол за всю карьеру в ЦСКА

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о самом запоминающемся голе в карьере. За время выступления в армейской команде Набабкин провёл 324 матча, в которых забил пять голов и отдал 11 результативных передач.

– Есть ли у вас самый запоминающийся гол или момент за всю вашу карьеру?

– Свои голы могу по пальцам пересчитать (смеётся), поэтому все помню. Если выделять какой-то один, то пусть будет гол в ворота «Арсенала» в Лиге Европы. Очень приятно забить в европейском турнире, ещё и такой классной команде! – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Набабкину 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб.