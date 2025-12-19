Набабкин ответил, готов ли в будущем возглавить ЦСКА

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин ответил на вопрос, готов ли он в будущем возглавить армейскую команду.

– Если когда-нибудь позовут возглавить ЦСКА тренером, согласитесь?

– Если возникнет такой вариант – конечно! – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Набабкину 39 лет, он выступал за ПФК ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб. Суммарно он провёл за ЦСКА 324 матча, забил пять голов и отдал 11 результативных передач.