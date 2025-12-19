«Небольшое произведение искусства». В «Спартаке» оценили гол Дмитриева ЦСКА

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о голе футболиста красно-белых Игоря Дмитриева в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0). Дмитриев забил единственный во встрече мяч при розыгрыше углового.

«Игорь Дмитриев — очень прогрессирующий футболист. И он большой молодец, что в дерби с ЦСКА на том самом угловом добежал и оказался в том месте, в котором нужно. Я могу назвать вам причину того, почему он там оказался — всю неделю перед этой игрой Вадим Юрьевич Романов работал над угловыми, чего, к сожалению, особо не было раньше на протяжении полутора лет.

Если внимательно ещё раз посмотреть на этот угловой, то действительно можно сказать, что это небольшое произведение искусства», — приводит слова Некрасова Legalbet.