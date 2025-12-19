Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Небольшое произведение искусства». В «Спартаке» оценили гол Дмитриева ЦСКА

«Небольшое произведение искусства». В «Спартаке» оценили гол Дмитриева ЦСКА
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о голе футболиста красно-белых Игоря Дмитриева в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0). Дмитриев забил единственный во встрече мяч при розыгрыше углового.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Игорь Дмитриев — очень прогрессирующий футболист. И он большой молодец, что в дерби с ЦСКА на том самом угловом добежал и оказался в том месте, в котором нужно. Я могу назвать вам причину того, почему он там оказался — всю неделю перед этой игрой Вадим Юрьевич Романов работал над угловыми, чего, к сожалению, особо не было раньше на протяжении полутора лет.

Если внимательно ещё раз посмотреть на этот угловой, то действительно можно сказать, что это небольшое произведение искусства», — приводит слова Некрасова Legalbet.

Материалы по теме
Александр Бубнов рассказал, какой игрок необходим «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android