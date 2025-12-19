Скидки
«Провалов вообще нет». Экс-футболист «Спартака» рассыпался в комплиментах «Краснодару»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов объяснил, почему выбрал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в голосовании за лучшего наставника в Мир РПЛ по итогам ноября и декабря 2025 года.

«Краснодар» в конце первой части играл очень стабильно, надёжно, по-взрослому. Когда защищаешь чемпионство, где-то могут быть провалы, но здесь их вообще нет. Мне кажется, они стали ещё сильнее, в сложных играх набирают очки. При этом понятно, во что играют, всё чётко. Классный состав. Люди, которые выходят на замену, играют так же, если не лучше. Конец первой части – сложный период, так как соперники поддавливают, но «Краснодар» с этим давлением прекрасно справился», — приводит слова Баженова официальный сайт РПЛ.

