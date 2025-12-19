Скидки
«Неуязвимый механизм». Шнякин высказался о «Балтике»

Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался об игре калининградской «Балтики». Команда Андрея Талалаева ушла на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Соврёт тот, кто заявит, что не ждал регресса в результатах «Балтики» ближе к зиме. Но банда Талалаева умудрилась пропустить лишь мяч за пять последних туров перед паузой (от чемпиона) и, если бы поймала фарт, затащила бы победы и в ничейных матчах с «Краснодаром» и «Оренбургом». В команде были кадровые проблемы, но «Балтика» оставалась неуязвимым механизмом», — цитирует Шнякина официальный сайт РПЛ.

