«Крылья Советов» сыграют с сербским клубом на сборе в Турции

Первым соперником самарских «Крыльев Советов» в 2026 году станет сербский «ИМТ». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что «Крылья Советов» проведут первый контрольный матч на зимних сборах в Турции 23 января. Информация о трансляции и времени матча будет опубликована дополнительно.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар» (40).

Белградский «ИМТ» находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2025/2026. Команда заработала 19 очков после 19 игр. На первом месте — «Партизан» (46).