Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» сыграют с сербским клубом на сборе в Турции

«Крылья Советов» сыграют с сербским клубом на сборе в Турции
Комментарии

Первым соперником самарских «Крыльев Советов» в 2026 году станет сербский «ИМТ». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что «Крылья Советов» проведут первый контрольный матч на зимних сборах в Турции 23 января. Информация о трансляции и времени матча будет опубликована дополнительно.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар» (40).

Белградский «ИМТ» находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2025/2026. Команда заработала 19 очков после 19 игр. На первом месте — «Партизан» (46).

Материалы по теме
«С этим составом бессмысленно входить в весну». Адиев — о «Крыльях Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android