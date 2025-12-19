Тьерри Анри получил награду за достижения всей карьеры

Легендарный капитан сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри получил награду Lifetime Achievement. Вручение, организованное BBC, состоялось вчера, 18 декабря.

Руководители BBC подчеркнули, что француз «переосмыслил понятие современного футболиста», а также оценили его талант, интеллект на поле и влияние на футбол. До него награду получали такие спортсмены, как Билли Джин Кинг, Пеле, сэр Бобби Чарльтон и Дэвид Бекхэм.

«Футбол дал мне всё, и я отдал ему всё. Получить признание в истории футбола благодаря этой награде, оставить след в сердцах болельщиков и товарищей по команде – это то, что я никогда не забуду», – приводит слова Анри RMC Sport.