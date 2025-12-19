Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри получил награду за достижения всей карьеры

Тьерри Анри получил награду за достижения всей карьеры
Комментарии

Легендарный капитан сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри получил награду Lifetime Achievement. Вручение, организованное BBC, состоялось вчера, 18 декабря.

Руководители BBC подчеркнули, что француз «переосмыслил понятие современного футболиста», а также оценили его талант, интеллект на поле и влияние на футбол. До него награду получали такие спортсмены, как Билли Джин Кинг, Пеле, сэр Бобби Чарльтон и Дэвид Бекхэм.

«Футбол дал мне всё, и я отдал ему всё. Получить признание в истории футбола благодаря этой награде, оставить след в сердцах болельщиков и товарищей по команде – это то, что я никогда не забуду», – приводит слова Анри RMC Sport.

Материалы по теме
Анри рассказал, что думает о высказываниях Салаха. Видео
Истории
Анри рассказал, что думает о высказываниях Салаха. Видео
Материалы по теме
Орлов: Мбаппе похож на Анри, талантище!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android