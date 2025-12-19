«Никогда не отказываем фанатам в фотографии». Тюкавин опубликовал фото с Синнером

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал совместную фотографию с итальянским теннисистом Янником Синнером. На фото ещё запечатлён бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин.

Фото: Из личного архива Константина Тюкавина

«Мы, динамовцы, люди простые — никогда не отказываем фанатам в фотографии (смеющийся эмодзи)», — подписал фотографию Тюкавин в телеграм-канале.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Тюкавин провёл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету пять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Тюкавин вернулся к играм в сентябре после травмы — разрыва передней крестообразной связки правого колена.