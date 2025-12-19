Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: у Матвея Сафонова такая бородка, как у Д’Артаньяна, — французам это нравится

Орлов: у Матвея Сафонова такая бородка, как у Д’Артаньяна, — французам это нравится
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Радостно удивлён за Матвея Сафонова! Четыре пенальти отбил в одном матче (улыбается). Это всё-таки вратарская школа — она ещё советская. Потому что Кафанов, который курировал его всё время, это истоки советской школы игры вратарей. Я так рад! Это очень хорошо. Всё-таки он пробился [в состав «ПСЖ»]. У него ещё такая бородка, как у Д’Артаньяна. Французам это нравится. Он молодец, рассчитал этот пиар-ход. Не знаю, возвратится ли в состав Шевалье, пока Матвей держит штурвал в своих руках!» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Сафонов установил рекорд по отражённым пенальти подряд в серии на турнире ФИФА
Истории
Сафонов установил рекорд по отражённым пенальти подряд в серии на турнире ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android