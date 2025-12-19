Орлов: у Матвея Сафонова такая бородка, как у Д’Артаньяна, — французам это нравится

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

«Радостно удивлён за Матвея Сафонова! Четыре пенальти отбил в одном матче (улыбается). Это всё-таки вратарская школа — она ещё советская. Потому что Кафанов, который курировал его всё время, это истоки советской школы игры вратарей. Я так рад! Это очень хорошо. Всё-таки он пробился [в состав «ПСЖ»]. У него ещё такая бородка, как у Д’Артаньяна. Французам это нравится. Он молодец, рассчитал этот пиар-ход. Не знаю, возвратится ли в состав Шевалье, пока Матвей держит штурвал в своих руках!» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».