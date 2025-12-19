Черчесов — о своих ошибках: это называется просчёт. Ошибка — это то, что ты повторил

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил, чем ошибка отличается от просчёта. Российский специалист возглавляет «Ахмат» с лета этого года. Прежде он работал со сборными Казахстана и России, а также трудился в венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и в некоторых российских клубах, включая московские «Динамо» и «Спартак».

– Наверняка у вас какие-то мысли возникают, что вот там вы допустили ошибку, стоило сделать по-другому.

– Ошибка – я же немножко философски иногда рассуждаю – это то, что ты повторил. А это называется просчёт. Вот я три [ложки] сахара насыпал – сладко. На следующий день опять насыпал три – чего-то сладко, вылил. На следующий день опять три. Ну что это? Это ошибка, если видишь, что три – много, но опять насыпал. Я условно говорю. Если что-то сделал, надо проанализировать, поменять. Вот последний матч: мы вышли, пятая минута – я уже понял, что что-то не то делаем. Не то просчитали. Поменяли – вырвали победу. Не поменял бы, не признал бы свой недочёт… — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.