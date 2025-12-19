Скидки
Орлов: Матвей Сафонов — наглый парень

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о человеческих качествах футболистов. В частности, он упомянул голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Меня родители детей часто спрашивают: «Сын 8-10 лет хочет играть в футбол...» Я отвечаю им: «Ребят, вы подумайте, что делает профессиональный спорт с человеком». Отрицательные качества ведь: гордыня, себялюбие, расталкивать всех в борьбе за первое место. Увы, всё это — часть профессии. А если ты не хочешь быть первым, зачем тогда заниматься спортом? Все спортсмены приходят заниматься, чтобы побеждать. Поэтому родителям нужно подумать: или физкультурой пусть дети занимаются, или профессиональным спортом.

Вот в этом смысле Матвей Сафонов имеет все грехи, которые я сейчас назвал, с точки зрения церкви: гордыня, себялюбие. А в профессиональном спорте без этого не обойдёшься. Он — наглый парень, по-настоящему уверенный в себе. И Аршавин такой. И любая другая звезда. Роналду такой, Месси такой. К этому надо привыкать и смотреть не на их человеческую сущность, а как они играют. Они мастера и профессионалы своего дела. А вратарь — это вообще половина команды», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

