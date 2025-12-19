Скидки
Александр Бубнов выбрал лучшего вратаря между Бориско, Агкацевым и Сафоновым

Футбольный эксперт Александр Бубнов выбрал лучшего вратаря между Максимом Бориско из «Балтики», Станиславом Агкацевым из «Краснодара» и Матвеем Сафоновым из «Пари Сен-Жермен».

— Если бы меня спросили, вот есть троица: Агкацев, Бориско и Сафонов, надо выбрать, я бы на первое место поставил Бориско, Агкацев — второе, а Сафонова на третье место поставил.

— То есть Бориско должен быть в «Пари Сен-Жермен»?
— Да, да.

— Ну, это какое-то нерелевантное сравнение.
— Ничего себе!

— Бориско полсезона крутые выдал… Крутые, да, но полсезона.
— Сафонов никогда «Краснодар» так не тащил, как сейчас Бориско тащит «Балтику». Я же говорил, что Бориско можно давать [награду] лучшего игрока перед любым матчем, с каким угодно соперником. Если бы он не спасал столько в каждой игре, «Балтика» бы сейчас стояла в зоне вылета, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
