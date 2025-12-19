Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри посвятил награду Lifetime Achievement своим детям

Тьерри Анри посвятил награду Lifetime Achievement своим детям
Комментарии

Вчера, 18 декабря, бывший капитан сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри был удостоен награды Lifetime Achievement. Француз поблагодарил своих бывших товарищей по команде и тренеров, а также обратился к своим детям (Тее, Тристану, Татьяне и Габи), из рук которых он и получил награду.

«Больше всего я боюсь оказаться плохим отцом. Я не всегда был хорошим папой… Эта награда – ваша, а не моя. Вы воспитываете меня. Вы спасаете меня от моих травм и показываете мне, что значит быть человеком, уязвимым и сострадательным. Поэтому, пожалуйста, будьте добры ко мне, и спасибо вам за то, что вы есть», – приводит слова Анри RMC Sport.

Материалы по теме
Тьерри Анри получил награду за достижения всей карьеры
Материалы по теме
Анри рассказал, что думает о высказываниях Салаха. Видео
Истории
Анри рассказал, что думает о высказываниях Салаха. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android