Тьерри Анри посвятил награду Lifetime Achievement своим детям

Вчера, 18 декабря, бывший капитан сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри был удостоен награды Lifetime Achievement. Француз поблагодарил своих бывших товарищей по команде и тренеров, а также обратился к своим детям (Тее, Тристану, Татьяне и Габи), из рук которых он и получил награду.

«Больше всего я боюсь оказаться плохим отцом. Я не всегда был хорошим папой… Эта награда – ваша, а не моя. Вы воспитываете меня. Вы спасаете меня от моих травм и показываете мне, что значит быть человеком, уязвимым и сострадательным. Поэтому, пожалуйста, будьте добры ко мне, и спасибо вам за то, что вы есть», – приводит слова Анри RMC Sport.