Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журавель оценил тренерскую работу Талалаева в «Балтике»

Журавель оценил тренерскую работу Талалаева в «Балтике»
Комментарии

Известный комментатор Тимур Журавель объяснил, почему выбрал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в голосовании за лучшего наставника в Мир РПЛ по итогам ноября и декабря 2025 года.

«Выше всяких ожиданий работает Талалаев. Ждали-ждали, что его команда посыпется, что вот-вот это произойдёт, к ноябрю—декабрю, но этого не происходит. Прекрасная точка – победа над «Спартаком» в меньшинстве. Невероятная готовность команды, всегда сложности для соперников. «Балтика» затаскивает в свой футбол любую команду, это касается и гостевых, и домашних матчей. Очень крутая тренерская работа с точки зрения и идей, и психологии, и физики, и всего-всего», — цитирует Журавеля официальный сайт РПЛ.

Материалы по теме
«Неуязвимый механизм». Шнякин высказался о «Балтике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android