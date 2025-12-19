Журавель оценил тренерскую работу Талалаева в «Балтике»

Известный комментатор Тимур Журавель объяснил, почему выбрал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в голосовании за лучшего наставника в Мир РПЛ по итогам ноября и декабря 2025 года.

«Выше всяких ожиданий работает Талалаев. Ждали-ждали, что его команда посыпется, что вот-вот это произойдёт, к ноябрю—декабрю, но этого не происходит. Прекрасная точка – победа над «Спартаком» в меньшинстве. Невероятная готовность команды, всегда сложности для соперников. «Балтика» затаскивает в свой футбол любую команду, это касается и гостевых, и домашних матчей. Очень крутая тренерская работа с точки зрения и идей, и психологии, и физики, и всего-всего», — цитирует Журавеля официальный сайт РПЛ.