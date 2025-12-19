«Время пролетело быстро». Микель Артета — о шести годах в «Арсенале»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о шести годах в клубе. 20 декабря исполнится шесть лет со дня назначения Артеты на пост главного тренера «Арсенала».

«Время пролетело быстро, многое произошло, но это было невероятное путешествие, и я наслаждался каждой минутой.

Один человек не может ничего изменить, особенно если говорить о масштабах и истории этого футбольного клуба. Нужно много хороших людей, очень преданных своему делу людей вокруг, с тем же видением, той же трудовой этикой, той же страстью, и мне очень повезло, потому что у меня было что-то подобное. В конце концов, нужна большая поддержка, начиная с руководства, со всех, кто принимает решения вместе с вами, но самые важные — это игроки. Я думаю, что игроки должны принимать то, что ты говоришь и делаешь, и мне очень повезло, потому что эти игроки каждый день на 100% поддерживают в нужном направлении.

Изменение культуры клуба в регулярную борьбу за трофеи каждый сезон? Это был первый фундамент, который нам нужно было заложить, и я думаю, что это было сделано довольно быстро. Поддерживать его — это очень, очень сложно, и для этого нужно много хороших и очень сплочённых людей.

Я думаю, что у нас это есть в очень прочном и надёжном виде, но все социальные изменения коснулись клуба с точки зрения масштаба, доходов, состава, который мы создали, его стоимости, спортивных успехов, которых мы добились. Даже несмотря на то что мы ещё не выиграли ни одного крупного трофея, я думаю, что всё очень, очень стабильно, так что мы на правильном пути», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.