Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

«У Галицкого был план». Юра Мовсисян — о первом чемпионстве в истории «Краснодара»

«У Галицкого был план». Юра Мовсисян — о первом чемпионстве в истории «Краснодара»
Комментарии

Бывший форвард «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о чемпионстве «быков» в минувшем сезоне Мир РПЛ. Это первый титул в истории южного клуба.

«Я сразу написал пост в социальных сетях, поздравил клуб. Невероятно наблюдать, чего «Краснодар» достиг. Я помню эти разговоры о будущем чемпионстве ещё во времена, когда я играл за клуб. У Сергея Галицкого был план, но на годы вперёд. И очень здорово видеть, что он и клуб достигли своих целей, осуществили мечты. «Краснодар» стал одним из лучших клубов в России.

Я очень счастлив как за Сергея Галицкого, так и за каждого футболиста команды. В том числе — за Сперцяна. Горжусь им и тем, чего Эдуард достиг. В прошлом сезоне он был одной из важнейших деталей чемпионской команды. Думаю, прямо сейчас он лучший футболист в РПЛ. Счастлив за него», – сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

