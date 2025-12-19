Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Мовсисян: я был поклонником Станковича, мне нравится его стиль

Экс-игрок «Спартака» Мовсисян: я был поклонником Станковича, мне нравится его стиль
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался о тренерском вопросе в московском клубе. 11 ноября с тренерского мостика был уволен Деян Станкович.

«Я хочу смотреть в будущее. Думаю, что с Романовым у «Спартака» зажглась новая искра, появилась новая позитивная энергия. Я смотрел последние игры, видел результаты и думаю, что «Спартак» движется в правильном направлении. И даже со Станковичем это было так. Честно говоря, я был большим поклонником Станковича-футболиста, и его тренерский стиль мне тоже нравится — он очень эмоциональный. Но теперь «Спартак» с новым тренером. И, глядя на результаты, игру команды, предполагаю, что сейчас им нравится больше. Надеюсь, скоро «Спартак» станет таким, каким его все знают», – сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Станкович согласовал все условия с «Црвеной Звездой» и вскоре возглавит команду — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android