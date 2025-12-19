Экс-игрок «Спартака» Мовсисян: я был поклонником Станковича, мне нравится его стиль

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался о тренерском вопросе в московском клубе. 11 ноября с тренерского мостика был уволен Деян Станкович.

«Я хочу смотреть в будущее. Думаю, что с Романовым у «Спартака» зажглась новая искра, появилась новая позитивная энергия. Я смотрел последние игры, видел результаты и думаю, что «Спартак» движется в правильном направлении. И даже со Станковичем это было так. Честно говоря, я был большим поклонником Станковича-футболиста, и его тренерский стиль мне тоже нравится — он очень эмоциональный. Но теперь «Спартак» с новым тренером. И, глядя на результаты, игру команды, предполагаю, что сейчас им нравится больше. Надеюсь, скоро «Спартак» станет таким, каким его все знают», – сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.