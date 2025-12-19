Скидки
Экс-форвард «Краснодара» Мовсисян высказался о рекорде Джона Кордобы

Бывший нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян высказался об историческом рекорде Джона Кордобы. Колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории южного клуба, превзойдя достижение Фёдора Смолова — на его счету было 68 голов в составе «быков». Мовсисян признался, что ему очень нравится игра Кордобы.

«Его результативность говорит сама за себя. Мне очень нравится Кордоба — его стиль, поведение на поле. Он — машина и прекрасный завершитель. Цифры, которые он показывает, обо всём говорят сами. Сейчас он лучший нападающий в чемпионате России», – сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

